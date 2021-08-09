Азовське море викинуло на узбережжя популярного курорту гору недопалків (відео)

Гору недопалків викинуло на один з центральних пляжів Кирилівки

Гору недопалків викинуло на один з центральних пляжів Кирилівки

Користувачі мережі вважають, що природа помстилася відпочивальникам за недопалки на пляжах

У курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальники зіткнулися на одному із центральних пляжів з горою недопалків, які штормом викинуло з Азовського моря. Про це повідомило видання mv в Instagram.

«Люди курять і в пісок гасять сигарети, а море зібрало все в купку», – йдеться в повідомленні.

Наразі не ясно, хто займеться прибиранням набережної. У коментарях користувачі мережі пишуть, що це «помста природи», адже відпочивальники на пляжах весь час викидають недопалки на пісок, а вітер відносить все сміття в море.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Местные Вести, Мелитополь (@mv_novosty)

До слова, у курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами (відео).

Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз..

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