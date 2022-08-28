Британія надала статистику: скільки українських біженців вже знайшли роботу

У Великій Британії вже 42% українських біженців знайшли роботу

У квітні показник українських біженців, які працевлаштувались, становив всього 9%, а зараз зріс до 42%, йдеться в опитуванні британського Бюро національної статистики (ONS).

Також з квітня значно зросла кількість українських біженців, які мають банківський рахунок, – з 43% до 93%. Приблизно 37% респондентів відповіли, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців. У квітні так відповіли 26%.

А 47% українців заявили, що стикалися з деякими перешкодами для того, щоб отримати роботу у Великій Британії. Найчастіше це було незнання англійської мови – 58%. Також дослідження показало, що з квітня лише 7% українських біженців виїхали з Великої Британії, а 93% – залишаються там досі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу.

Крім того, українські біженці можуть брати кредити в банках ЄС.