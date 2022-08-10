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Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Українці в Польщі можуть отримати додаткову фіндопомогу: деталі
фото з відкритих джерел

Для отримання допомоги потрібно відповідати одразу кільком критеріям

Українці, які у зв’язку з війною змушені були евакуюватися до Польщі, можуть отримати нову допомогу від Червоного Хреста. Про це повідомили в пресслужбі організації.

Усього в рамках проєкту, який фінансується коштами фондів Норвегії̈, Ісландії̈ та Ліхтенштейну, заплановано надати допомогу 9000 родинам українців на загальну суму 4,5 млн злотих.

Про яку допомогу йдеться?

Сертифікат на 500 злотих на купівлю продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних товарів. Їх можна використати в понад 60 000 магазинів Польщі. З переліком магазинів можна ознайомитися за посиланням.

Хто може отримати допомогу?

Для отримання допомоги потрібно відповідати одразу кільком критеріям:

  1. Перетнути кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року.
  2. Проживати на території одного з таких воєводств: Вармінсько-Мазурському, Великопольському, Любуському, Малопольському, Нижньошльонському, Підкарпатському, Підляському, Свєнтокшиському чи Шльонському.
  3. Раніше не отримували фінансову допомогу від Польського Червоного Хреста у вищезазначених регіонах.
    Належати до однієї з таких категорій громадян:
  • родина з дітьми;
  • особа старша 50 років та члени їхніх сімей;
  • опікуни осіб з інвалідністю.

Де можна отримати допомогу?

В окружному чи районному відділах Червоного Хреста. Заявнику потрібно надати:

  • оригінал паспорта;
  • номер PESEL;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • довідку про надання статусу інваліда (за потреби);
  • підтвердження місця тимчасового проживання – договір оренди житла, довідка з мерії, гміни про проживання в даному місці.

Як довго триватиме програма?

До 16 вересня.

Нагадаємо, Польща створила портал із вакансіями для українців.

За словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Також українські біженці не можуть повторно в’їхати до Польщі: що відбувається.

Крім того, українські біженці можуть брати кредити в банках ЄС.

Теги: Польща гроші соцвиплати біженці

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