Британія може скасувати преференції для робітників із ЄС



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Ситуація може змінитися, якщо Британія підпише торгову угоду з Євросоюзом про взаємини після Brexit

Кабінет міністрів Великої Британії схвалив проект міграційної політики після виходу країни з Євросоюзу (Brexit), що передбачає обмеження для бажаючих отримати роботу в Сполученому королівстві. Про це повідомляє Financial Times.

Проект міністра внутрішніх справ країни Саджида Джавіда стосується допуску в країну іноземних робітників, насамперед висококваліфікованих.

Як зазначає видання, їх як і раніше прийматимуть, однак тепер буде скасована перевага для громадян країн ЄС перед іншими, яка діяла раніше.

Однак ситуація може змінитися, якщо Великій британії вдасться підписати торгову угоду з Євросоюзом про подальші взаємини після Brexit.

Низькокваліфікованих робітників будуть пускати в країну в разі їх готовності працювати в окремих галузях промисловості і в будівництві.

Наголошується, що опоненти Джавіда вважають, що такий підхід призведе до нестачі робочих місць у готельному бізнесі та в кейтерингу.