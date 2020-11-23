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    У світі

    Британія планує пом'якшити карантин під час Різдвяних свят

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    Британці можуть отримати тимчасову відмову від жорсткіших правил на Різдво - Британія планує пом'якшити карантин під час Різдвяних свят
    Британці можуть отримати тимчасову відмову від жорсткіших правил на Різдво

    З 22 по 28 грудня британці зможуть відвідувати різдвяні церковні служби

    У Великій Британії готові послабити коронавірусні обмеження на період Різдвяних свят. Ця система буде діяти з 22 по 28 грудня, якщо її погодять з урядами Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

    Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

    У цей період люди зможуть відвідувати різдвяні церковні служби. 

    Окрім цього, в обмежений період зможуть працювати паби і ресторани.

    Незабаром Борис Джонсон публікує свій «зимовий Covid-план».

    В офісі прем’єра заявили: «У ньому також буде вказано, як люди зможуть побачити своїх близьких на Різдво, попри те, що міністри ясно дали зрозуміти, що це не буде звичайним святковим періодом».

    Водночас Лапландія, яка є однією з основних новорічних локацій у світі, буде відкритою для туристів. Зокрема можна буде потрапити в резиденцію Санта-Клауса. Однак мандрівники мають дотримуватись певних карантинних умов та може виникнути проблема з доїздом, адже авіасполучення з Фінляндією наразі зведено до мінімуму.

    Також Різдвяні ярмарки очікуються в столиці Австрії – Відні. Однак як відвідувачі, так і персонал повинні бути у масках. Також значно зменшили кількість прилавків, аби забезпечити дотримання необхідної дистанції.

    Як інформує Центр наукових досліджень Хопкінса, у Великобританії зафіксовано 1 556,7 тисяч інфікувань коронавірусом, із яких 55,1 тисячі завершились летально. Водночас більше 3,3 тисячі подолали хворобу.

    Теги: Велика Британія Різдвяні свята карантин Борис Джонсон
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