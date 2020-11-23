Британія планує пом'якшити карантин під час Різдвяних свят

Британці можуть отримати тимчасову відмову від жорсткіших правил на Різдво

З 22 по 28 грудня британці зможуть відвідувати різдвяні церковні служби

У Великій Британії готові послабити коронавірусні обмеження на період Різдвяних свят. Ця система буде діяти з 22 по 28 грудня, якщо її погодять з урядами Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

У цей період люди зможуть відвідувати різдвяні церковні служби.

Окрім цього, в обмежений період зможуть працювати паби і ресторани.

Незабаром Борис Джонсон публікує свій «зимовий Covid-план».

В офісі прем’єра заявили: «У ньому також буде вказано, як люди зможуть побачити своїх близьких на Різдво, попри те, що міністри ясно дали зрозуміти, що це не буде звичайним святковим періодом».

Водночас Лапландія, яка є однією з основних новорічних локацій у світі, буде відкритою для туристів. Зокрема можна буде потрапити в резиденцію Санта-Клауса. Однак мандрівники мають дотримуватись певних карантинних умов та може виникнути проблема з доїздом, адже авіасполучення з Фінляндією наразі зведено до мінімуму.

Також Різдвяні ярмарки очікуються в столиці Австрії – Відні. Однак як відвідувачі, так і персонал повинні бути у масках. Також значно зменшили кількість прилавків, аби забезпечити дотримання необхідної дистанції.

Як інформує Центр наукових досліджень Хопкінса, у Великобританії зафіксовано 1 556,7 тисяч інфікувань коронавірусом, із яких 55,1 тисячі завершились летально. Водночас більше 3,3 тисячі подолали хворобу.