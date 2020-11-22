У китайському місті оголосили карантин через двох хворих на коронавірусі

У місті заборонено проводити масові заходи та збори

У місті Маньчжоул проживають більш як 170 тис. чоловік

Китай ввів жорсткі обмеження в місті Маньчжоулі в автономному районі Внутрішня Монголія.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланнями на «Центральне телебачення Китаю».

У місті виявили два випадки зараження коронавірусом з пневмонією. Всім жителям зробляти тести на Covid-19.

У Маньчжоулі заборонено проводити масові заходи і через. Крім того, закрита школа, дитсадки та підприємства зі сфери розваг. З містом призупинено пасажирське залізничне сполучення.

У Маньчжоулі проживають більше 170 тис. чоловік.

Коронавірус в Україні

Всього 624744

Хворіють 326876

Одужали 286917

Померли 10951

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Використовуємо, за мінулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірусі. Приблизно 2501 особа менше, ніж раніше (14580).

Також мінулої прибуток на Covid-19 охопили 489 дітей та 375 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 людей, а віддалили - 4604 особи.

Здійснено тестувань за добу - 34397 (зокрема методом ПЛР - 27998, методом ІФА - 6399).

За весь час пандемії в Україні: охорона - 624744 особи, одужало - 286917 осіб, летальних випадків - 10951, проведено ПЛР-тестувань - 4182331.

Як повідомлялося, пандемія Covid-19, яка цього року привела до світової економіки до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році, були закріплені за денним у першому дні самої G20.