У китайському місті оголосили карантин через двох хворих на коронавірусі
У місті Маньчжоул проживають більш як 170 тис. чоловік
Китай ввів жорсткі обмеження в місті Маньчжоулі в автономному районі Внутрішня Монголія.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланнями на «Центральне телебачення Китаю».
У місті виявили два випадки зараження коронавірусом з пневмонією. Всім жителям зробляти тести на Covid-19.
У Маньчжоулі заборонено проводити масові заходи і через. Крім того, закрита школа, дитсадки та підприємства зі сфери розваг. З містом призупинено пасажирське залізничне сполучення.
У Маньчжоулі проживають більше 170 тис. чоловік.
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Всього624744
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Хворіють326876
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Одужали286917
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Померли10951
Використовуємо, за мінулу добу 21 листопада в Україні виявили 12079 нових хворих на коронавірусі. Приблизно 2501 особа менше, ніж раніше (14580).
Також мінулої прибуток на Covid-19 охопили 489 дітей та 375 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Було шпиталізовано вчора 1134 особи. Через хворобу померли 138 людей, а віддалили - 4604 особи.
Здійснено тестувань за добу - 34397 (зокрема методом ПЛР - 27998, методом ІФА - 6399).
За весь час пандемії в Україні: охорона - 624744 особи, одужало - 286917 осіб, летальних випадків - 10951, проведено ПЛР-тестувань - 4182331.
Як повідомлялося, пандемія Covid-19, яка цього року привела до світової економіки до глибокої рецесії, та зусилля, необхідні для підкріплення економічного відскоку в 2021 році, були закріплені за денним у першому дні самої G20.