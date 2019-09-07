Британія вимагає від Росії сприяти розслідуванню катастрофи МН17
Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності
Росія повинна співпрацювати зі слідством у справі про загибель літака Boeing у небі над українським Донбасом улітку 2014 року.
Про це нагадала посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс.
У своєму повідомленні вона залишила допис українською мовою.
«В цей важливий день для українців ми маємо пам’ятати, що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166, Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності», - нагадала вона.
В цей важливий день для українців ми маємо пам‘ятати що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166 Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку #MH17 і притягненню винних до відповідальності.— Melinda Simmons (@melsimmons24) 7 сентября 2019 г.
Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.
Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.
Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.
Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.