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    У світі

    Британія вимагає від Росії сприяти розслідуванню катастрофи МН17

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    Британія вимагає від Росії сприяти розслідуванню катастрофи МН17

    Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності

    Росія повинна співпрацювати зі слідством у справі про загибель літака Boeing у небі над українським Донбасом улітку 2014 року.

    Про це нагадала посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс.

    У своєму повідомленні вона залишила допис українською мовою.

    «В цей важливий день для українців ми маємо пам’ятати, що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166, Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності», - нагадала вона.

    Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

    Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

    Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

    Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.

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