Британія вимагає від Росії сприяти розслідуванню катастрофи МН17



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Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності

Росія повинна співпрацювати зі слідством у справі про загибель літака Boeing у небі над українським Донбасом улітку 2014 року.

Про це нагадала посол Великої Британії в Києві Мелінда Сіммонс.

У своєму повідомленні вона залишила допис українською мовою.

«В цей важливий день для українців ми маємо пам’ятати, що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166, Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку MH17 і притягненню винних до відповідальності», - нагадала вона.

В цей важливий день для українців ми маємо пам‘ятати що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166 Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку #MH17 і притягненню винних до відповідальності. — Melinda Simmons (@melsimmons24) 7 сентября 2019 г.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.