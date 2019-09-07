Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха, – ЗМІ



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Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.

Про це повідомляє The Insider.

За інформацією видання, офіційний представник МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати на питання про те, чи видасть Росія обвинуваченого.

«Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений – тоді звертайтеся до нас», – сказала вона.

Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова на питання The Insider заявила, що: «Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити по відеозв’язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію. Про вимогу Нідерландів про видачу мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру».

Фігурант справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимир Цемах

Як повідомлялось, 3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України). Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, Цемаха і Вишинського поправили у Москву.