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    ЗМІ: слідчі з Нідерландів з суботи знаходяться в Києві для допиту Цемаха

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    &nbsp;5 вересня Київський апеляційний суд&nbsp;відпустив Цемаха під особисте зобов'язання - ЗМІ: слідчі з Нідерландів з суботи знаходяться в Києві для допиту Цемаха
     5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання

    За інформацією ЗМІ, Цемах у справі про збитий «Боїнг» не свідок, він - підозрюваний

    Голландські слідчі прибули у суботу до Києва для того, щоб допитати колишнього начальника ППО бригади бойовиків «ДНР» Володимира Цемаху.

    Про це повідомляє з посиланням на свої джерела журналістка Ірина Ромалійська.

    «Ключове: Цемах в нідерландській справі про збитий з російського БУКа «Боїнг» не свідок, він - підозрюваний. Мої джерела стверджують, що голландські слідчі з суботи знаходяться в Києві. Чи дав Цемах їм свідчення, я не знаю», - написала вона.

    Також Ромалійская стверджує, що під час операції з вивезення Цемаха з окупованої частини Донецької області загинув один співробітник СБУ, ще двоє були поранені.

    «Україна дістала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя», - підсумувала журналістка.

    Зазначимо, 5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

    Як повідомлялось, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що перебуває у тісному контакті з українською владою з приводу звільнення українським судом з-під варти колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. Втім, він відзначив, що останні повідомлення з Києва «викликають багато питань».

    Раніше у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли б допитати Цемаха, але його звільнення це ускладнює.

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