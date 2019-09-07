Глава МЗС Нідерландів намагався запобігти передачі Цемаха в Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок

Прокуратура Нідерландів наполягала, щоб Цемах залишався доступний для слідчих

Влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Про це йдеться в листі глави МЗС Нідерландів Стефа Блока парламенту країни, передає nu.nl.

Нідерланди декілька разів на вищому рівні консультувалися з Україною, щоб не допустити участі Цемаха в обмін ув’язненими з Росією, написав Блок.

Прокуратура Нідерландів наполягала, щоб Цемах залишався доступний для слідчих, які займаються справою про аварію Boeing, пише Блок. За його словами, в серпні стало ясно, що Київ може передати Цемаха Москві, і «Нідерланди пішли ще далі». Як стверджує міністр, Україні довелося на деякий час затримати процес обміну, щоб слідчі могли знову допитати свідка.

Уряд Нідерландів «глибоко шкодує» про те, що Цемаха передали Росії в рамках обміну, йдеться в листі Блока. Крім того, він розкритикував «тиск з боку Росії», яка, за його словами, наполягала, щоб його включили в списки на обмін.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.