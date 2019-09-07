«Не є важливим свідком»: в Авакова підтримали видачу Цемаха Росії



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Ексначальник протиповітряної оборони «Слов'янської бригади ДНР» Володимир Цемах

За словами Геращенка, Міжнародна слідча група зібрала достатньо доказів у справі MH17

Член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова», пишуть «Українські Новини».

За словами Геращенка, Міжнародна слідча група зібрала достатньо доказів у справі MH17 і ексначальник протиповітряної оборони «Слов'янської бригади ДНР» Цемах не є важливим свідком для процесу.

Екснардеп додав, що був двічі допитаний слідчою групою з Нідерландів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Як повідомлялось, свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Зазначимо, Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.