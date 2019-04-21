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    У світі

    Британія вирішила не давати гроші північно-східному регіону Сирії через ІДІЛ

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    Ми відновимо надання допомоги шляхом грошових переказів північно-східній Сирії після розгрому ІДІЛ в цій місцевості, - заявили у Британії - Британія вирішила не давати гроші північно-східному регіону Сирії через ІДІЛ
    Ми відновимо надання допомоги шляхом грошових переказів північно-східній Сирії після розгрому ІДІЛ в цій місцевості, - заявили у Британії

    Сирійські гуманітарні організації шоковані рішенням уряду Британії

    Уряд Британії вирішив припинити фінансові інвестиції у північно-східний регіон Сирії, щоб уникнути потрапляння коштів до ІДІЛ. Про це інформує The National.

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    Зазначається, що сирійські гуманітарні організації шоковані рішенням уряду Британії.

     «Гуманітарні організації, що працюють в Сирії, кажуть, що вони шоковані рішенням Великої Британії скасувати мільйони доларів грошової допомоги для північного сходу країни через побоювання, що гроші можуть потрапити до членів ІДІЛ», - йдеться у повідомленні.

    «Ми відновимо надання допомоги шляхом грошових переказів північно-східній Сирії після розгрому ІДІЛ в цій місцевості», - сказали у Департаменті міжнародного розвитку Великобританії (DFID).

    Водночас там додали, що Британія продовжить надавати регіону їжу та медичні засоби.

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    ІДІЛ Сирія інвестиції гроші Велика Британія уряд
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