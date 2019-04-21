Британія вирішила не давати гроші північно-східному регіону Сирії через ІДІЛ



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Ми відновимо надання допомоги шляхом грошових переказів північно-східній Сирії після розгрому ІДІЛ в цій місцевості, - заявили у Британії

Сирійські гуманітарні організації шоковані рішенням уряду Британії

Уряд Британії вирішив припинити фінансові інвестиції у північно-східний регіон Сирії, щоб уникнути потрапляння коштів до ІДІЛ. Про це інформує The National.

Зазначається, що сирійські гуманітарні організації шоковані рішенням уряду Британії.

«Гуманітарні організації, що працюють в Сирії, кажуть, що вони шоковані рішенням Великої Британії скасувати мільйони доларів грошової допомоги для північного сходу країни через побоювання, що гроші можуть потрапити до членів ІДІЛ», - йдеться у повідомленні.

«Ми відновимо надання допомоги шляхом грошових переказів північно-східній Сирії після розгрому ІДІЛ в цій місцевості», - сказали у Департаменті міжнародного розвитку Великобританії (DFID).

Водночас там додали, що Британія продовжить надавати регіону їжу та медичні засоби.