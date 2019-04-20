У Сирії бойовики ІДІЛ атакували війська Асада, є загиблі



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Напад ісламістів на проурядові сили стався у сирійській пустелі Бадіа на сході провінції Хомс

За останні 48 годин ісламісти вбили щонайменше 35 військових проурядових сил

У Сирії бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) за останні 48 годин убили щонайменше 35 військових проурядових сил.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Як зазначається, серед убитих - кілька офіцерів сирійської армії високого рангу.

Напад ісламістів на проурядові сили стався у сирійській пустелі Бадіа на сході провінції Хомс.

У моніторинговому центрі його вже назвали найкривавішим з часу повалення «халіфату».

Зокрема, голова Сирійському центру моніторингу Рамі Абдель Рахман описав напад ісламістів, як «найбільшу атаку», що спричинила чи не найбільші втрати серед військових урядових сил Дамаску «від часу, коли халіфат оголосили переможеним».

Повідомляється, що під час нападу було вбито шістьох бойовиків ІД.

Сирійська пустеля Бадіа простягається на схід від столиці країни Дамаска і міст Хомс і Хама до іракського кордону. Наразі це єдина територія, де ще ведуть бойові дії залишки угруповання ІД.