РФ змінила командувача своїх сил у Сирії



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Андрій Сердюков мав обійняти посаду командувача сил РФ в Сирії іще восени 2017 року

Російський контингент очолить командувач ВДВ Андрій Сердюков

Із 10 квітня 2019 року російським контингентом в Сирії почав керувати командир ВДВ РФ генерал-полковник Андрій Сердюков. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на свої військово-дипломатичні джерела.

На цьому посту десантник змінив командувача повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна. Суровікін командував військами РФ в Сирії під час двох своїх відряджень більше року, що є абсолютним рекордом серед російських військових.

Андрій Сердюков мав обійняти посаду командувача сил РФ в Сирії іще восени 2017 року. Проте він не зміг цього зробити через автомобільну аварію в Мурманській області, де командувач ВДВ РФ отримав декілька переломів.

Головним завданням Андрія Сердюкова в Сирії стане реалізація російсько-турецької домовленості про спільне патрулювання в демілітаризованій зоні в провінції Ідліб. Відповідна домовленість між лідерами РФ і Туреччиною була досягнута іще восени 2018 року.

У лютому цього року глави оборонних відомств двох країн підписали окрему угоду, яка регламентує дії під час спільного патрулювання. Турецька сторона із березня цього року почала часткове патрулювання демілітаризованої зони. У квітні до них приєдналися російські військові в районі між населеними пунктами Баркум і Сурман.