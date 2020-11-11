Британія висилає двох білоруських дипломатів

Глава МЗС Британії заявив, що рішення про видворення співробітників посольства Білорусі буде «чітким посланням» для режиму Лукашенка

Міністерство закордонних справ Великобританії вжило заходи у відповідь на дії влади Білорусі

У відповідь на оголошення Мінськом персонами нон грата двох дипломатів Великобританії Лондон висилає двох білоруських дипломатів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що рішення про видворення співробітників посольства Білорусі буде «чітким посланням» владі цієї країни на чолі з президентом Олександром Лукашенком про те, що у їхнього несправедливого рішення будуть наслідки.

«Сполучене Королівство не злякається спроб режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах й огидне насильство щодо білоруського народу», – підкреслив Рааб.

Того ж дня в британське МЗС був викликаний посол Білорусі Максим Єрмаловіч, де йому було оголошено про рішення видворити дипломатів.

Напередодні МЗС Білорусі оголосило персонами нон грата двох дипломатів Великої Британії – військового аташе Тімоті Вайта Бойкота і заступника посла Лізу Тумвуд.

Нагадаємо, 6 листопада Євросоюз ввів персональні санкції проти Олександра Лукашенка, його сина Віктора і 13 білоруських чиновників.