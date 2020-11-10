Нікарагуа відкриває «почесне консульство» в окупованому Криму. Україна висловила протест

Посол Нікараґуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів

Посол Нікараґуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів

Київ готує санкції проти Нікарагуа через незаконне призначення «консула» в Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з відкриттям «першої іноземної консульської установи» в окупованому Криму - представництва Нікарагуа.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим візитом посла Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому «почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в Сімферополі» Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту», - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що такі дії є порушенням законодавства України і міжнародного права, зокрема резолюцій Генасамблеї ООН.

«Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь», - йдеться у заяві МЗС.

При цьому відомство нагадує, що неодноразово попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

«Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави», - заявили в МЗС.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму анонсувала відкриття «першої іноземної консульської установи» - представництва Нікарагуа.

У серпні Київ направляв ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе запровадження проти неї санкцій.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.