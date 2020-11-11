ЗМІ: власники «будинку Шерлока Холмса» у Лондоні – донька та онук Назарбаєва

Згідно із витоком електронних листів, 90% власності будинку на Бейкер-Стріт 221б належить Даризі Назарбаєвій, а ще 10% – її сину Нуралі

Донька та онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва виявились власниками будинку у Лондоні за адресою Бейкер-Стріт 221-б, де згідно творів письменника Артура Конана Дойла жив Шерлок Холмс.

Про це повідомляє The Times.

Британське видання зазначає, що будівля разом з іншою нерухомістю та землею між будинками на Бейкер-Стріт 215 та 237 належали доньці та онуку Назарбаєва – 57-річній Даризі та 35-річному Нуралі Алієву.

За даними організації Global Witness, близько 87 тисяч об’єктів нерухомості в Англії та Уельсі належать офшорним компаніям. Очікується, що уряд Британії нарешті ухвалить закон, який зобов’яже їх розкривати імена бенефіціарів.

Так, згідно із витоком електронних листів, 90% власності будинку на Бейкер-Стріт 221б належить Даризі Назарбаєвій, а ще 10% – її сину Нуралі Алієву. Формально ж об’єктами нерухомості та землею володіє компанія Farmont Baker Street Limited, яка придбала все це у 2005 році за 140 мільйонів фунтів.

Як повідомлялося, в минулому році Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану. Після цього він назвав свого наступника – спікера сенату парламенту Касим-Жомарта Токаєва. Назарбаєву 78 років. Президентом Казахстану він став 24 квітня 1990 року.