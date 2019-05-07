Британія візьме участь у виборах до Європарламенту



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Уряд сподівається, що британський парламент схвалить угоду про вихід країни з ЄС до вівторка 2 липня

У Британії вибори до Європарламенту пройдуть 23 травня

Велика Британія візьме участь у виборах до Європарламенту. Про це у вівторок заявив міністр британського Кабміну Девід Лідінгтон, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що вибори до Європарламенту у Британії пройдуть 23 травня.

«Ми сподівалися, що зможемо розібратися з наших виходом (з Євросоюзу — ред.) та завершити угоду, щоб цих виборів (до Європарламенту — ред.) не було. Однак, з юридичної точки зору, угода (про вихід з ЄС — ред.) не набула юридичної сили, тому вибори відбудуться», - повідомив британський урядовець.

Лідінгтон також додав, що уряд сподівається, що британський парламент схвалить угоду про вихід країни з ЄС до вівторка 2 липня.

Як відомо, вибори до Європарламенту відбудуться в країнах членах ЄС з 23 по 26 травня.

Нагадаємо, у квітні Європейська рада продовжила термін виходу Британії з ЄС до 31 жовтня 2019 року.