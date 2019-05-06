Консерватори закликають Мей не йти на більші поступки лейбористам



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Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей Фото: REUTERS

Частина депутатів-консерваторів категорично проти митного союзу із ЄС в будь-якому вигляді

На фоні поновлення переговорів між представниками Консервативної і Лейбористської партій щодо схвалення угоди про вихід із ЄС, однопартійці Терези Мей закликають прем'єра не йти на подальші поступки, якщо лейбористи відмовляться від ідеї збереження в митному союзі ЄС до 2022 року. Про це пише британське видання The Times.

Депутат-консерватор Найджел Еванс заявив про те, що «Брексіт на словах» із збереження митного союзу із ЄС не підтримає щонайменше 100 членів Консервативної партії в Палаті громад.

Депутат Лі Ровлі закликав Терезу Мей перестати проводити переговори із Джеремі Корбіном і замість цього вирішити питання механізму відкритості кордону між Республікою Ірландія та британською Північною Ірландією, щоб угоду із ЄС схвалили консерватори і ольстерські демократичні юніоністи.

Глава Комітету 1922 року Грехам Брейді заявив про те, що згода на митний союз із ЄС може розколоти Консервативну партію. Член Комітету 1922 року Джеффрі Кліфтон-Браун знову виступив із ідеєю відставки Терези Мей.

Раніше повідомлялося, що британські лейбористи вимагають схвалення угоди із ЄС на референдумі.

Як відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.