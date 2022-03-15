Британія запровадила санкції проти російських олігархів та чиновників: у списку сотні імен

У список, зокрема, потрапили міністр оборони Шойгу та колишній президент і прем'єр Медведєв

Оточення Путіна потрапило під санкції уряду Британії

Уряд Великої Британії ввів нові санкції проти російських бізнесменів та чиновників, зокрема проти Петра Авена, Михайла Фрідмана та Германа Хана. Відповідне рішення опубліковане на сайті британського уряду.

«Додано 350 нових осіб під режимом санкцій проти Росії та дев’ять нових списків під режимом кіберсанкцій», – йдеться у повідомленні.

Під санкції потрапила низка російських високопосадовців, бізнесменів та наближених до Путіна оліграхів: Ірина Родніна, Микола Валуєв, Володимир Лесін, В'ячеслав Ніконов, Сергій Шойгу, Антон Вайно, Максим Решетніков, Маргарита Сімоньян, Тигран Кеосаян, Марія Захарова, Олег Матвєєв, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін, Володимир Колокольцев, Сергій Іванов, Сергій Ролдугін, Дмитро, Микола та Єлизавета Пєскови, Тетяна Навка, Андрій Турчак, Сергій Собянін, Олександр Беглов, Ольга Скабеєва, Роман Бабаян, Євген Прилепін, Антон Красовський, Аркадій Мамонтов, Олексій Мордашов, Олександр Пумпянський, Дмитро Мазепін, Михайло Полубояринов, Володимир Кирієнко, родина близькі Ігоря Шувалова, Віктор Золотов, Юрій Чайка, Дмитро Патрушев, Костянтин Ернст; Борис, Кіра, Степан, Тетяна Ковальчуки, Костянтин Косачов та інші.

Як стверджують в уряді Сполученого королівства, причиною внесення бізнесменів до списку стало те, що вони «отримували вигоду або підтримували російський уряд».

«Ці бізнесмени пов'язані або є близькими соратниками Путіна і, отже, пов'язані з особою, яка причетна до дестабілізації ситуації в Україні та загрози її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності», – ідеться у документі.

Повідомляється, що Фрідман «отримував вигоду чи підтримував уряд» завдяки своїм можливостям у наглядовій раді «Альфа-Груп» та раді директорів ABH Holdings S.A., власника найбільшого у Росії приватного банку Альфа-банк. Після минулого раунду санкцій з боку ЄС у банку повідомили, що Фрідман та Авен покинуть раду директорів.

Раніше ми повідомляли, що уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів.

Мита будуть різко підвищені на залізо, сталь, добрива, деревину, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізну руду, напої, у тому числі горілку, скло та вироби з нього, крупи, насіння олійних культур, папір та картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, хутряні шкури та штучне хутро, кораблі та білу рибу.

Також британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію.

Напередодні стало відомо, що США і Японія вводять санкції проти чиновників РФ.