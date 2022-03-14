Рашисти поранили британського журналіста

Журналіст зазнав осколкового перелому обох ніг через обстріл росіян

Під час атак рашистів британський журналіст зазнав осколкового перелому обох ніг. Зараз чоловік в реанімації. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Осколковий перелом двох нижніх кінцівок – «русскомирный» діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому», – написала вона.

Венедіктова акцентувала, зокрема, на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни держав-партнерів. За її словами, питання чутливе, але вона розраховує на те, що «лідери цивілізованого світу таким чином скоріше наважаться на прийняття рішення про закриття неба».

«Розумію, що статистика із українських жертв, з різних причин, не підштовхує до прийняття важливих військово-політичних рішень. З жахом уявляю, якою може бути реакція зовнішнього світу на війну в Україні через деякий час – на жаль, так влаштований світ. Висновок – захистити себе зможемо тільки ми самі», – наголосила Венедіктова.

Вона ще раз звернулася до партнерів: «Громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які, зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення».

Венедіктова додала, що відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.