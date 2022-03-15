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    Британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію

    Ґрант Шеппс запропонував власний будинок для біженців з України - Британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію
    Ґрант Шеппс запропонував власний будинок для біженців з України

    «Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності», – Кубраков

    Міністр транспорту Великобританії Ґрант Шеппс, який запропонував власний будинок для біженців з України, допоміг створити потужну антиросійську транспортну коаліцію. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    «Я хочу подякувати своєму колезі міністру транспорту Великобританії Ґранту Шеппсу та його сім’ї за готовність прийняти українців, які тікають від війни, у себе вдома. З Ґрантом Шеппсом ми на постійному зв’язку. Саме з його проактивною допомогою ми буквально за 2 тижні змогли створити потужну антиросійську транспортну коаліцію», – зазначив Кубраков.

    За його словами, у питанні санкцій та ізоляції Росії, зокрема, закритті морських портів для російських суден та обмеженні торгових операцій лідерство та ініціатива Великобританії та особисто пана Шеппса є вирішальними.

    Кубраков розповів, що Ґрант Шеппс вже подав відповідну заявку до державної програми «Homes for Ukraine», яка дозволяє прихистити у власному будинку евакуйованих українців, зокрема тих, які не мають родичів у Великобританії.

    «Дякую Ґранту Шеппсу та його сім’ї від імені всіх українців за справжній приклад людяності та готовність прийняти українців не лише у своїй країні, але й у найсакральнішому місці для кожної людини – у себе вдома», – зазначив міністр інфраструктури.

    «Ми обов'язково переможемо, відбудуємо країні і повернемо наших громадян у їх рідні міста та помешкання. Це наша обіцянка Україні», – підкреслив Кубраков.

    Теги: Росія санкції Велика Британія Олександр Кубраков
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    Британський міністр Шеппс допоміг створити антиросійську транспортну коаліцію