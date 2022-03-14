Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова

«Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут», – написали демонстранти на одному з плакатів

Ковальова купила квартиру у Лондоні за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів

Обурені українці та британці в Лондоні пікетували квартиру в престижному районі Кенсингтон, яка належить 26-річній Поліні Ковальовій.

«Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут», – написали демонстранти на одному з плакатів.

Поліна є донькою Свєтлани Полякової, неофіційної «дружини» міністра закордонних справ Російської Федерації Сергєя Лаврова, за даними організації «Фонд боротьби з корупцією» російського опозиціонера Алексєя Навального.

Фонд Навального також повідомляє, що Полякова супроводжує Лаврова в офіційних поїздках.

Згідно з розслідуванням OCCRP (Проекту Публікації про Корупцію та Організовану Злочинність), Полякова є впливовою фігурою в російському міністерстві закордонних справ.

Як передає газета Дейлі Мейл, її донька Поліна Ковальова купила квартиру за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів, коли їй було 21 років, і заплатила готівкою.

До слова, у Лондоні активісти, які протестують проти війни окупантів на території України, захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски.

Нагадаємо, французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців. Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати.

У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.