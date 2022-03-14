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    Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова

    &laquo;Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут&raquo;, &ndash; написали демонстранти на одному з плакатів - Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова
    «Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут», – написали демонстранти на одному з плакатів

    Ковальова купила квартиру у Лондоні за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів

    Обурені українці та британці в Лондоні пікетували квартиру в престижному районі Кенсингтон, яка належить 26-річній Поліні Ковальовій.

    «Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут», – написали демонстранти на одному з плакатів.

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    Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова
    Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова
    Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова

    Поліна є донькою Свєтлани Полякової, неофіційної «дружини» міністра закордонних справ Російської Федерації Сергєя Лаврова, за даними організації «Фонд боротьби з корупцією» російського опозиціонера Алексєя Навального.

    Фонд Навального також повідомляє, що Полякова супроводжує Лаврова в офіційних поїздках.

    Згідно з розслідуванням OCCRP (Проекту Публікації про Корупцію та Організовану Злочинність), Полякова є впливовою фігурою в російському міністерстві закордонних справ.

    Як передає газета Дейлі Мейл, її донька Поліна Ковальова купила квартиру за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів, коли їй було 21 років, і заплатила готівкою.

    До слова, у Лондоні активісти, які протестують проти війни окупантів на території України, захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски.

    Нагадаємо, французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців. Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати.

    У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

    Теги: Росія Сергій Лавров Велика Британія активісти #stoprussia
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    Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова