Активісти у Лондоні пікетували квартиру падчірки Лаврова
Ковальова купила квартиру у Лондоні за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів
Обурені українці та британці в Лондоні пікетували квартиру в престижному районі Кенсингтон, яка належить 26-річній Поліні Ковальовій.
«Поліна Ковальова, донька російського воєнного злочинця Сєргєя Лаврова, відмиває гроші тут», – написали демонстранти на одному з плакатів.
Поліна є донькою Свєтлани Полякової, неофіційної «дружини» міністра закордонних справ Російської Федерації Сергєя Лаврова, за даними організації «Фонд боротьби з корупцією» російського опозиціонера Алексєя Навального.
Фонд Навального також повідомляє, що Полякова супроводжує Лаврова в офіційних поїздках.
Згідно з розслідуванням OCCRP (Проекту Публікації про Корупцію та Організовану Злочинність), Полякова є впливовою фігурою в російському міністерстві закордонних справ.
Як передає газета Дейлі Мейл, її донька Поліна Ковальова купила квартиру за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів, коли їй було 21 років, і заплатила готівкою.
До слова, у Лондоні активісти, які протестують проти війни окупантів на території України, захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски.
Нагадаємо, французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців. Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати.
У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.