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    Велика Британія припинила продавати РФ предметів розкоші та вдарила митом по імпорту горілки

    Британія відмовить Росії та Білорусі у режимі найбільшого сприяння - Велика Британія припинила продавати РФ предметів розкоші та вдарила митом по імпорту горілки
    Британія відмовить Росії та Білорусі у режимі найбільшого сприяння

    Мита на сотні російських товарів буде підвищено на 35% порівняно з нинішнім рівнем.

    Уряд Великобританії оголосив про заборону експорту в Росію предметів розкоші, а також запровадив нові імпортні мита на сотні ключових російських товарів. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

    Мита на сотні російських товарів буде підвищено на 35% порівняно з нинішнім рівнем. До переліку включено, зокрема, російську горілку. Британія заборонить експорт до Росії дорогих автомобілів, одягу та творів мистецтва.

    «Ці заходи завдадуть максимальної шкоди путінській військовій машині і зведуть до мінімуму вплив на британський бізнес, оскільки лідери G7 об'єднуються, щоб обрушити нову хвилю економічних санкцій на Москву», – заявили у британському уряді.

    Британія відмовить Росії та Білорусі у режимі найбільшого сприяння.

    «Відмова Росії у доступі до тарифного режиму найбільшого сприяння для ключових імпортних товарів та застосування додаткових тарифів обмежить російський експорт до Великобританії. Великобританія працює з нашими міжнародними партнерами і підтримує Світову організацію торгівлі, щоб не дозволяти тим, хто не дотримується заснованого на правилах міжнародного порядку, користуватися його перевагами», – йдеться у заяві.

    Мита будуть різко підвищені на залізо, сталь, добрива, деревину, шини, залізничні контейнери, цемент, мідь, алюміній, срібло, свинець, залізну руду, напої, у тому числі горілку, скло та вироби з нього, крупи, насіння олійних культур, папір та картон, машини, твори мистецтва, антикваріат, хутряні шкури та штучне хутро, кораблі та білу рибу.

    Теги: Росія санкції експорт бізнес Велика Британія
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    Велика Британія припинила продавати РФ предметів розкоші та вдарила митом по імпорту горілки