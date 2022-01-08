Британські вчені назвали на честь Ді Капріо новий вид дерев (фото)

Таким чином науковці відзначили екологічний активізм американського актора

Учені з Королівського ботанічного саду Кью у Великій Британії винагородили екологічний активізм американського актора Леонардо Ді Капріо, назвавши на його честь новий вид дерев. Про це пише BBC.

Виявлений недавно в Камеруні представник тропічної флори Uvariopsis dicaprio – це вічнозелене дерево з жовтими квітами, що ростуть прямо на стовбурі. Вперше назва з'явилася у статті, опублікованій у науковому журналі PeerJ вченими саду Кью.

Наразі цей вид перебуває під загрозою зникнення. Його назвали на честь Ді Капріо, щоб віддати шану актору, який допоміг зупинити вирубку лісу Ебо, найбільшого у Центральній Африці. У цьому лісі є багато рідкісних рослин і тварин.

«Дерево Ді Капріо» росте лише в одному місці у віддаленому тропічному лісі. Фото: bbc.com

Раніше стало відомо, що Ді Капріо під час зйомок фільму «Не дивіться вгору» врятував двох своїх собак, стрибнувши за ними у крижане озеро та витягнувши їх звідти. Зйомки проходили взимку в одному із північних регіонів США, куди Ді Капріо привіз вихованців.

Нагадаємо, раніше Кейт Уінслет розплакалася, побачивши Леонардо Ді Капріо. Вона зізналася, що не бачила кращого друга Леонардо Ді Капріо кілька років. В усьому виною, каже Уінслет, пандемія коронавірусної інфекції та щільний робочий графік.

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