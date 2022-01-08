В Алмати відновилася стрілянина, силовики затримують людей

У Алмати чутно постріли та вибухи

МВС країни повідомило про «оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців»

Уранці в суботу в Алмати триває стрілянина, передає кореспондентка «Sputnik Казахстан» Ксенія Вороніна. Звуки пострілів та вибухів чули вранці 8 січня у мікрорайоні Баганашил в Алмати. Це гірська місцевість, де переважно розташовані будинки відпочинку, а також приватні оселі.

За словами Ксенії Вороніної, вранці також чули стрілянину недалеко від площі Республіки.

Про стрілянину із посиланням на очевидців пише й агенція «Інтерфакс».

МВС країни повідомило вранці, що «у низці регіонів» було проведено «оперативні заходи щодо виявлення та затримання злочинців». У поліцію доправили 4266 людей. В одному із сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, це громадяни сусідньої держави. Якої – у МВС не уточнили.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану заявив про 20 тис. «терористів».

До слова, Токаєв повідомив, скільки часу в Казахстані пробудуть «миротворці». Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом Блінкен щодо ситуації в Казахстані заявив, що росіян буває складно змусити піти.

Також США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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