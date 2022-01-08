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    Google присвятив дудл дню народження Стівена Гокінга

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    Гокінг народився в день смерті Галілео Галілея - Google присвятив дудл дню народження Стівена Гокінга
    Гокінг народився в день смерті Галілео Галілея
    фото з відкритих джерел

    Автору теорії чорних дір 8 січня мало б виповнитися 80 років

    Компанія Google присвятила спеціальний дудл 80-річчю від дня народження знаного англійського фізика-теоретика, космолога і автора багатьох книжок Стівена Гокінга.

    Він був директором із досліджень Центру Теоретичної Космології Кембриджського університету, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір та популяризації наукових знань.

    Малюнок із ученим можна побачити на стартовій сторінці пошуковика. Якщо ж натиснути на картинку, Google пропонує переглянути двохвилинний мультик, котрий розповідає історію життя вченого.

    «Мене звати Стівен Гокінг. У 21 рік мої очікування від життя зійшли нанівець. Усе, що було потім – подарунок. І хоч я не можу рухатися і говорю лише за допомогою комп’ютера – мій розум вільний. Усе своє життя я подумки подорожую всесвітом. Моя мета проста: я хочу повністю зрозуміти Всесвіт, як він організований і чому він узагалі існує», – ідеться у відео.

    Як вказано у «Вікіпедії», Стівен Гокінг Народився 8 січня 1942 року.

    1962 року закінчив Оксфордський університет і почав займатися теоретичною фізикою.

    Мав захворювання мотонейронів, бічний аміотрофічний склероз, перші ознаки якого виявилися в 21 рік. Спершу вони були слабкими: легка незграбність і кілька несподіваних падінь. Однак згодом, як можна було передбачити, знаючи природу захворювання, невиліковний стан лише гіршав. Діагноз став величезним потрясінням, однак допоміг Стівену визначити своє майбутнє:

    1965 року одружився з Джейн Вайлд, пізніше в них народилися донька та двоє синів. На одруження він прийшов з тростиною.

    До 1974 року сім'я професора сама давала раду із захворюванням. На той час він ще міг самостійно їсти, вставати й лягати в ліжко, хоча довгі прогулянки були вже не під силу. За кілька років стало очевидним, що він більшу частину своїх днів проводитиме в колісному візку та потребує професійного доглядача.

    1985 року захворів на пневмонію, яка дала серйозне ускладнення. Після необхідної операції втратив голос. Відтоді й до кінця життя йому була потрібна цілодобова допомога відданої команди людей.

    Упродовж 30 років працював на посаді Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, тобто на тій самій посаді, що її 300 років тому обіймав Ісаак Ньютон.

    У житті науковця були свої злети та падіння. 1990 року, після 26 років подружнього життя, вони з Джейн почали жити окремо, а за п'ять років розлучилися. Тоді ж, 1995 року, одружився вдруге – з однією зі своїх доглядальниць Елейн Мейсон. Однак після 11 років життя їхня родина також розпалася.

    Упродовж усього життя фізик не припиняв працювати. Дідусь трьох онуків, він і далі активно займався наукою, писав книжки. Він залишався оптимістом у плані свого фізичного здоров'я:

    Гокінг помер у віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі в ніч на 14 березня 2018 року. Причину смерті не було розкрито. Зазначено лише те, що він помер у спокої. Дата смерті Стівена Гокінга (з огляду на те, що він був всесвітньо відомим науковцем) є символічною, бо він помер у Міжнародний День Числа Пі.

    Цікаво й те, що Гокінг народився в день смерті Галілео Галілея, а помер – у день народження Альберта Ейнштейна – обидва науковці, як і Гокінг, зробили дуже багато у вивченні гравітації.

    Прах Гокінга був похований у Вестмінстерському абатстві у Лондоні 15 червня 2018 р. поряд з могилами Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна.

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    Теги: Google університет ліжко час
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    Google присвятив дудл дню народження Стівена Гокінга