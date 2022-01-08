Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку-2»

Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон щодо захисту енергетичної безпеки Європи

Президент Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати санкції проти газопроводу «Північний потік-2», щоб не допустити його запуск. Про це Зеленський у суботу, 8 січня, написав у Twitter.

Дякую @SenSchumer і @SenTedCruz за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку – 2». просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи S.3436: https://t.co/rnnYfGDagr — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2022

«Дякую сенаторам Чаку Шумеру та Теду Крузу за згоду поставити на голосування зупинку російського «Північного потоку-2». Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи», – написав Зеленський.

До слова, Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти «Північного потоку–2». Держдеп побоюється, що санкції підірвуть «об'єднаний фронт» із протидії Росії.

Днями у Республіканській партії США розповіли про швидкі санкції, які планує ухвалити американський Сенат проти газопроводу «Північний потік–2».

До слова, у грудні минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік, але від нових санкцій проти газопроводу «Північний потік-2» у документі відмовилися.

Раніше сенатор США назвав термін розгляду санкцій проти «Північного потоку–2».

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку–2».

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік–2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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