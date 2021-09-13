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    Брітні Спірс оголосила про заручини

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    Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні - Брітні Спірс оголосила про заручини
    Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні
    Фото: Instagram

    Спірс і Асгарі разом вже п'ять років

    Американська співачка Брітні Спірс і її молодий чоловік, модель Сем Асгарі заручені. Про це поп-діва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    «Я не можу повірити в це», – написала співачка.

    Менеджер нареченого розповів TMZ, що Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні.

    Магазин кастомних ювелірний прикрас Forever Diamonds New York опублікував фото помолвочного кільця і привітав пару.

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    Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

    Повідомляється, що наречений сам продумав дизайн прикраси. На внутрішній стороні платинового кільця викарбувано напис Lioness ( «Левиця») - прізвисько, яким Асгарі називає наречену.

    Асгарі також опублікував в Instagram фото Спірс з кільцем на пальці, але пізніше знімок був видалений.

    Спірс і Асгарі разом вже п'ять років. Вони познайомилися в жовтні 2016 року у зйомках відеокліпу співачки «Slumber Party» .Спірс розповіла про свої стосунки в Instagram в перший день 2017 року.

    Теги: модель чоловік магазин співачка Instagram
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    Брітні Спірс оголосила про заручини