Брітні Спірс оголосила про заручини

Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні

Спірс і Асгарі разом вже п'ять років

Американська співачка Брітні Спірс і її молодий чоловік, модель Сем Асгарі заручені. Про це поп-діва повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Я не можу повірити в це», – написала співачка.

Менеджер нареченого розповів TMZ, що Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні.

Магазин кастомних ювелірний прикрас Forever Diamonds New York опублікував фото помолвочного кільця і привітав пару.

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Повідомляється, що наречений сам продумав дизайн прикраси. На внутрішній стороні платинового кільця викарбувано напис Lioness ( «Левиця») - прізвисько, яким Асгарі називає наречену.

Асгарі також опублікував в Instagram фото Спірс з кільцем на пальці, але пізніше знімок був видалений.

Спірс і Асгарі разом вже п'ять років. Вони познайомилися в жовтні 2016 року у зйомках відеокліпу співачки «Slumber Party» .Спірс розповіла про свої стосунки в Instagram в перший день 2017 року.