Брітні Спірс оголосила про заручини
Спірс і Асгарі разом вже п'ять років
Американська співачка Брітні Спірс і її молодий чоловік, модель Сем Асгарі заручені. Про це поп-діва повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«Я не можу повірити в це», – написала співачка.
Менеджер нареченого розповів TMZ, що Асгарі зробив пропозицію 12 вересня, це сталося вдома у Брітні.
Магазин кастомних ювелірний прикрас Forever Diamonds New York опублікував фото помолвочного кільця і привітав пару.
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Повідомляється, що наречений сам продумав дизайн прикраси. На внутрішній стороні платинового кільця викарбувано напис Lioness ( «Левиця») - прізвисько, яким Асгарі називає наречену.
Асгарі також опублікував в Instagram фото Спірс з кільцем на пальці, але пізніше знімок був видалений.
Спірс і Асгарі разом вже п'ять років. Вони познайомилися в жовтні 2016 року у зйомках відеокліпу співачки «Slumber Party» .Спірс розповіла про свої стосунки в Instagram в перший день 2017 року.