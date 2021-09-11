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    Білорус потрапив до в'язниці через анекдот про Лукашенка

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    Білоруса відправили в тюрму через анекдот про Лукашенка - Білорус потрапив до в'язниці через анекдот про Лукашенка
    Білоруса відправили в тюрму через анекдот про Лукашенка
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, розповів анекдот про Лукашенка і назвав його «дебілом»

    У Білорусі сторожа одного з промислових підприємств звинуватили в образі невизнаного президента Олександра Лукашенка і відкрили проти нього кримінальне провадження. Справа закінчилася вироком суду - півтора року позбавлення волі в колонії суворого режиму. Про це повідомляє білоруське видання Наша Нива.

    Підставою для звинувачення сторожа Михайла Лінтовського в образі Лукашенка (покарання за образу президента передбачене ст. 368 КК РБ, - ред.) стало відео, яке він опублікував у соцмережі «Однокласники». Обвинувачений, перебуваючи в нетверезому стані, розповів анекдот про Лукашенка і назвав його «дебілом».

    За словами підсудного, згодом він хотів видалити опубліковане, поки його ніхто не дивився, але пішов на роботу і забув про це. Незабаром до нього приїхали співробітники міліції і затримали його.

    Міорський районний суд (Вітебська область), розглянувши справу, встановив, що слово, яке використовував обвинувачений «має негативну оцінку і ненормативну форму», завдає шкоди честі та гідності, спрямоване на підрив авторитету, формування негативного стереотипу і негативну образу Лукашенка.

    За публічну образу невизнаного білоруського президента сторожу призначили суворе покарання - 1 рік і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

    Нагадаємо, ООН закликала режим Лукашенка не використовувати мігрантів у своїх цілях.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест чоловік
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    Білорус потрапив до в'язниці через анекдот про Лукашенка