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    У Британії обрали кращий альбом року

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    У Великій Британії&nbsp;обрали кращий альбом року - У Британії обрали кращий альбом року
    У Великій Британії обрали кращий альбом року
    Фото: Globallookpress.com

    Співачка Арло Паркс отримала премію Mercury Prize за альбом Collapsed in Sunbeams

    У Великій Британії пройшла щорічна музична премія Mercury Prize. Про це повідомляє The Guardian.

    Приз вручають за найкращий британський і ірландський альбом.

    Цього року перемогу здобула 21-річна виконавиця Арло Паркс, яку відзначили за дебютний реліз Collapsed in Sunbeams.

    «Ми вибрали артистку з особливим голосом, яка пише тексти дивовижної краси, щоб говорити про складні теми психічного здоров'я і сексуальності», – прокоментувала вибір член журі Енні Макманус.

    Паркс отримає 25 тисяч фунтів стерлінгів ($34 тисячі).

    Під час церемонії вручення нагороди вона подякувала своїй команді і сказала: «Щоб опинитися тут, треба було багато жертв і важкої роботи, були моменти, коли я була не впевнена, що зможу це зробити, тому велике вам спасибі».

    Виконавиця народилася в Лондоні, вона має східноафриканське і французьке коріння. Її альбом Collapsed in Sunbeams вийшов в січні і досяг третього місця в британських чартах. Він же приніс Арло нагороду «Прорив року» на Brit Awards.

    До слова, український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на премію «Оскар» у номінації «Міжнародний повнометражний фільм».

    Теги: Велика Британія премія співачка
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    У Британії обрали кращий альбом року