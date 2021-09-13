У Британії обрали кращий альбом року

Співачка Арло Паркс отримала премію Mercury Prize за альбом Collapsed in Sunbeams

У Великій Британії пройшла щорічна музична премія Mercury Prize. Про це повідомляє The Guardian.

Приз вручають за найкращий британський і ірландський альбом.

Цього року перемогу здобула 21-річна виконавиця Арло Паркс, яку відзначили за дебютний реліз Collapsed in Sunbeams.

«Ми вибрали артистку з особливим голосом, яка пише тексти дивовижної краси, щоб говорити про складні теми психічного здоров'я і сексуальності», – прокоментувала вибір член журі Енні Макманус.

Паркс отримає 25 тисяч фунтів стерлінгів ($34 тисячі).

Під час церемонії вручення нагороди вона подякувала своїй команді і сказала: «Щоб опинитися тут, треба було багато жертв і важкої роботи, були моменти, коли я була не впевнена, що зможу це зробити, тому велике вам спасибі».

Виконавиця народилася в Лондоні, вона має східноафриканське і французьке коріння. Її альбом Collapsed in Sunbeams вийшов в січні і досяг третього місця в британських чартах. Він же приніс Арло нагороду «Прорив року» на Brit Awards.

До слова, український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору на висунення на премію «Оскар» у номінації «Міжнародний повнометражний фільм».