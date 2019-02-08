Brussels Airlines скасувала всі рейси 13 лютого через страйк



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Brussels Airlines заявила, що пасажирам виплатять компенсацію за скасовані рейси

Рішення авіакомпанії торкнеться близько 222 рейсів і 16 000 пасажирів

Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого, в зв'язку загальнонаціональним страйком в країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Рішення авіакомпанії торкнеться близько 222 рейсів і 16 000 пасажирів. Авіакомпанія заявила, що пасажирам виплатять компенсацію за скасовані рейси, якщо для них не будуть знайдені альтернативні варіанти подорожі.

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати, збільшення часу відпочинку і підвищення пенсій.

Очікується, що страйк торкнеться більшу частину громадського, залізничного, морського і повітряного транспорту. Оскільки авіадиспетчери налаштовані приєднатися до протесту, цілком ймовірно, що повітряний простір Бельгії буде закрито протягом дня.

Прем'єр-міністр Бельгії Чарльз Мішель закликав представників профспілок повернутися за стіл переговорів, щоб знайти рішення з представниками уряду та роботодавців.