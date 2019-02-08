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    У світі

    Brussels Airlines скасувала всі рейси 13 лютого через страйк

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    <span>Brussels Airlines&nbsp;</span>заявила, що пасажирам виплатять компенсацію за скасовані рейси - Brussels Airlines скасувала всі рейси 13 лютого через страйк
    Brussels Airlines заявила, що пасажирам виплатять компенсацію за скасовані рейси

    Рішення авіакомпанії торкнеться близько 222 рейсів і 16 000 пасажирів

    Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого, в зв'язку загальнонаціональним страйком в країні.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Рішення авіакомпанії торкнеться близько 222 рейсів і 16 000 пасажирів. Авіакомпанія заявила, що пасажирам виплатять компенсацію за скасовані рейси, якщо для них не будуть знайдені альтернативні варіанти подорожі.

    Профспілки вимагають підвищення заробітної плати, збільшення часу відпочинку і підвищення пенсій.

    Очікується, що страйк торкнеться більшу частину громадського, залізничного, морського і повітряного транспорту. Оскільки авіадиспетчери налаштовані приєднатися до протесту, цілком ймовірно, що повітряний простір Бельгії буде закрито протягом дня.

    Прем'єр-міністр Бельгії Чарльз Мішель закликав представників профспілок повернутися за стіл переговорів, щоб знайти рішення з представниками уряду та роботодавців.

     

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