Брюссель розкритикував вибірковий підхід Великої Британії щодо норм ЄС

ЄС вимагає ясності щодо формату відносин після 2020 року у обмін на згоду по перехідному періоду

Європейський Союз не погодиться із підходом офіційного Лондона в рамках угоди щодо Brexit, який даватиме можливість Великій Британії дотримуватися певних норм ЄС в одних сферах повністю, в інших частково, а в решті випадків запроваджувати власні норми. Про це повідомляє агентство Reuters. Тим самим Брюссель чітко висловився щодо підходу Великої



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ЄС вимагає ясності щодо формату відносин після 2020 року у обмін на згоду по перехідному періоду

Європейський Союз не погодиться із підходом офіційного Лондона в рамках угоди щодо Brexit, який даватиме можливість Великій Британії дотримуватися певних норм ЄС в одних сферах повністю, в інших частково, а в решті випадків запроваджувати власні норми. Про це повідомляє агентство Reuters.

Тим самим Брюссель чітко висловився щодо підходу Великої Британії, який називається «кероване розлучення» або «три-вимірний підхід». Цей підхід повністю відповідає баченню, який Тереза Мей сформулювала у промові в Флоренції минулого року. Проте представники ЄС заявили про те, що такий вибірковий підхід є повністю неприйнятним.

Офіційний Брюссель продовжує вимагати від уряду Терези Мей чіткого бачення якими будуть відносини між ЄС і Великою Британією після перехідного періоду, який триватиме близько двох років із березня 2019 року. При цьому представники ЄС постійно скаржаться на непослідовність і суперечливість ідей, які озвучуються різними представниками британського уряду. Брюссель чітко говорить, що бажання зберегти максимальний доступ до єдиного ринку і митного союзу ЄС вимагають від Великої Британії готовності брати більше зобов’язань.

Офіційний Лондон прагне в березні 2018 року отримати згоду країн ЄС на вже згаданий перехідний період. Проте чиновники ЄС вважають, що в обмін на це Велика Британія має запропонувати чітке бачення формату відносин після завершення перехідного періоду. Хоча навіть в цьому випадку в Брюсселі сумніваються, що на кінець 2020 року вдасться повністю напрацювати угоду, яка б визначала параметри торгівлі двох сторін.