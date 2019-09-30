Центральною Європою пронісся буревій, загинули двоє людей
Дівчинка - підліток у Словаччині та чоловік у Німеччині загинули від падіння дерев
У Центральній Європі пронісся буревій, що призвів до загибелі підлітка у Словаччині і чоловіка в Німеччині.
Про це повідомляє AP News.
За інформацією словацької поліції, 14-річна дівчинка загинула під час падіння дерева. Велика кількість її однокурсників були поранені.
Зазначається, що у Німеччині загинув водій, коли на його машину впало дерево.
Також через сильний вітер було порушено рух залізничних перевезень. Зокрема, з ранку були закриті міжміські лінії від Берліна до Гамбурга і Ганновера в північно-східній частині країни, на півдні впало дерево заблокувало рух по лінії Нюрнберг-Аугсбург. Крім того, в районі Вольфсбурга швидкісний поїзд врізався в дерево, що впало на колії, постраждав водій.
Також близько Дортмунда пожежникам довелося рятувати овець з затопленого поля, яке затопило водою. Деяких тварин врятувати не вдалося.
У Чехії повалені дерева пошкодили дороги, а десятки тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії.
Як повідомлялося, в Україні синоптики також оголосили штормове попередження. Завтра вночі та вранці у всіх областях сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
Зазначимо, погода в Україні у період з 30 вересня по 3 жовтня буде з невеликими дощами.