Ураган Лоренцо в Атлантиці посилився до п’ятої категорії



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Максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с

Ураган Лоренцо, що бушує в Атлантичному океані, посилився до п’ятої максимальної категорії.

Про це йдеться на сайті Національного центру зі спостереження за ураганами США.

Як уточнюється, максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с, наразі стихія рухається на північ зі швидкістю 17 км/ч.

За даними центру, ураган знаходиться приблизно за 2270 км від Азорських островів.

Лоренцо може досягти Азорських островів у вівторок, 1 жовтня.

Нагадаєо, 22 вересня, у столиці Грузії Тбілісі і місті Руставі ураганний вітер зі швидкістю близько 27 м/сек повалив дерева, позривав дахи з будинків, пошкодив лінії електропередачі.

Як повідомлялося, на Техас обрушився тропічний шторм Імельда, є загиблі.