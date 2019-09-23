Тайфун у Японії: кількість постраждалих зросла до 30 осіб



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Зараз тайфун «Тапа» проходить над Японським морем і рухається на північний схід

На Кюсю без світла залишилися 50 тисяч будинків, у префектурі Ямагуті на головному японському острові Хонсю - 9 тисяч

В Японії на двох південних островах Окінава і Кюсю, де найбільше відчули удар тайфуну «Тапа», постраждали 30 осіб.

Про це повідомили в японській службі порятунку, повідомив телеканал NHK.

Наголошується, що на Кюсю без світла залишилися 50 тисяч будинків, у префектурі Ямагуті на головному японському острові Хонсю - 9 тисяч.

Зараз тайфун «Тапа» проходить над Японським морем і рухається на північний схід.

Синоптики прогнозують, що в ніч на вівторок він може досягти північного японського острова Хоккайдо.

Водночас, за повідомленнями синоптиків, тайфун, поступово втрачає силу, зараз тиск в його центрі становить 990 гектопаскалей, швидкість до 30 метрів за секунду, при поривах - до 40.

Нагадаємо, формування тайфуну «Тапа» почалося в Тихому океані. 22 вересня у Японії оголосили про 20 постраждалих від стихійного лиха.

Як повідомлялося, в Японії через тайфун скасували 300 внутрішніх авіарейсів.

Нагадаємо, через тайфун «Факсай» в Японії тимчасово призупинили роботу своїх заводів компанії Nissan і Sony. Зокрема, з-за наслідків стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі були затоплені і знеструмлені.

Також на початку вересня в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну «Факсай» також скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, в префектурі Сідзуока.