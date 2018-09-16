Церква Білорусі має канонічні підстави для оголошення автокефалії – архієпископ Святослав Логін



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Архієпископ Святослав Логін

У Білорусі вже були свої храми побудовані, і тільки потім виникла Москва, пояснив білоруський церковник

Глава Білоруської автокефальної православної церкви (БАПЦ), архієпископ Святослав Логін на прохання «Радіо Свобода» прокоментував рішення Константинопольського патріарха про надання Українській православній церкві автокефалії.

«Ми, звичайно, підтримуємо це рішення. Наша мета – також легалізуватися в Білорусі і офіційно отримати статус автокефалії. Історично ми маємо багатовікову православну традицію. У минулому столітті наша церква робила реальні кроки для того, щоб отримати автокефалію і щоб її визнали», - заявив він.

«Українська церква нам рідна і близька, тому що в минулому ми мали єдину митрополію – церква в Білорусі починалася з Київської митрополії. Пізніше це була Києво-Литовська митрополія з центром у Новогрудку – вона була знищена Московською церквою. І донині Москва робить все, щоб Українська і Білоруська церкві автокефалії не отримали. Становище церкви в Україні і Білорусі зараз дуже відрізняється. Українська церква йшла до автокефалії майже 30 останніх років. Там відроджувалися храми, парафії, єпархії та незалежна церковна свідомість. Приклад України показує, що і Білорусь повинна прагнути до духовної незалежності від Москви», - впевнений архієпископ Святослав Логін.

Надання автокефалії Українській православній церкві вплине і на ситуацію у Білорусі, пояснив церковник.

«Це вплине і на нашу церкву. Я думаю, буде більше визнання у світі, адже коли визнають українську церкву, то наступні кроки повинні бути і щодо білоруського церкви. Це дає нам приклад і показує, що ситуація розвивається відповідно до канонів. Канони, як відомо, вимагають для окремого православного народу окремої церкви. Це 34-е апостольське правило. А канони не обговорюються, а виконуються», - пояснив архієпископ Святослав Логін.

«Церква в Білорусі старша за Московську церкву, за РПЦ. Спочатку хрестилися Київ, Полоцьк. У нас були вже свої храми побудовані, і тільки потім виникла Москва», - відзначив він.

«Те, що Білорусь, як православна держава, не має свого незалежного Першоієрарха – це порушення канонів і порушення історичності нашого білоруського церкви», - заявив архієпископ Святослав Логін.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Нагадаємо, в рамках підготовки до надання автокефалії Православної церкви в Україні Вселенський патріархат призначив своїх екзархів у Києві.