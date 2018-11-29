Чехія внесла Україну до списку безпечних країн



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«Введення воєнного стану в деяких регіонах України терміном на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною»

Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши в нього, зокрема, Україну. Про це з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека повідомив у четвер, 29 листопада, посол України у Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

«Відповідно до проведеного нами аналізу, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основні права і свободи, включаючи свободу пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її в безпечні країни», - пояснив Гамачек.



З главою МВС погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії Ян Ліпавський.



«Введення воєнного стану в деяких регіонах України терміном на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною», - наголосив він.



Як повідомляється, список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку. І тепер заяви на отримання притулку в Чехії будуть розглядатися тільки від тих громадян України, які прибули з тимчасово непідконтрольних Україні регіонів - Автономної Республіки Крим та частини Донбасу. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично будуть вважатися безпідставними.