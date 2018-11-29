У Путіна не хочуть бачити посередників у контактах з Україною



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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков

В Кремлі прокоментували ініціативу Туреччини стати посередником

Російська Федерація не бачить потреби в посередниках з Україною, в тому числі і для вирішення конфлікту в Керченській протоці, який спровокувала РФ своєю агресією та захопленням українських суден. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Москва не бачить потреби в посередниках між Російською Федерацією та Україною. Водночас він зазначив, що російська сторона «вдячна всім, хто готовий сприяти деескалації».

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між Україною і РФ у зв'язку з агресією в Азовському морі.

«В ході бесіди з паном Путіним це питання (інциденту в Керченській протоці, - ред.) обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника», - зазначив Ердоган.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

Зазначимо, командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що Україна буде просити закрити Босфор для Росії через агресію в Керченській протоці.

«Російська Федерація намагається встановити і поширити своє панування в Балтійському морі, в Арктиці, на Середньому і Далекому Сході», - додав він.

Слід зазначити, що президент Петро Порошенко закликав розмістити кораблі НАТО в Азовському морі.

Раніше президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.