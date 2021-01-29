Документ було прийнято практично одноголосно – за нього проголосували 42 із 43 присутніх на засіданні сенаторів

Чехія закликала розширити санкції проти Росії. У постанові Сенату зазначається, що в РФ відбувається придушення громадянських прав і свобод.

Про це повідомляє пресслужба вищого законодавчого органу цієї країни.

Сенат закликав ЄС домагатися спільних дій в рамках Євросоюзу, включаючи прийняття нових санкцій відносно представників РФ у зв'язку з протестами проти арешту опозиціонера Олексія Навального.

Документ було прийнято практично одноголосно – за нього проголосували 42 із 43 присутніх на засіданні сенаторів.

Переважна більшість у Сенаті належить опозиційним уряду правим партіям, які, зокрема, наполягають на позбавлення Росії можливості брати участь у підготовлюваному тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани».

У нижній палаті парламенту, де праві перебувають у меншості, опозиції не вдалося домогтися прийняття постанови з аналогічними вимогами до ЄС.