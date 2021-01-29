Дубінський розповів про анонімне голосування за виключення його з фракції «Слуга народу»

Нардеп каже, що «ведення санкцій США було наслідком фейкового доносу»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський розповів, як відбувається голосування за його виключення з фракції.

Про це він розповів в ефірі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«У нас зараз відбувається спроба анонімного голосування за виключення пана Дубінського з фракції «Слуги народу». Про мене йде голосування. Ключове питання, яке я особисто хотів з колегами обговорити, – це причини цього винятку. Тому що у нас відбувалася фракція «Слуги народу», у мене була можливість поспілкуватися особисто з президентом, а потім виступити перед фракцією. І я досить аргументовано, з приведенням всіх доказів показав, що введення цих санкцій (США – ред.) було наслідком фейкового доносу, який написали аферисти під назвою «Центр протидії корупції», – сказав Дубінський.

Народний депутат уточнив, що «за всіма фактами, які там наведені, – вірніше, фейкової інформації – я навів свої відповіді. Я вважаю, що вони максимально переконливі, щоб показати, що ці санкції були введені в результаті того, що офіційні особи США були введені в оману українськими активістами. Чому це сталося? «Активістами» – ясна річ, я беру в лапки слово. Чому це сталося? Тому що ці так звані «активісти» протягом останніх кількох років створюють системні механізми тиску на українську владу».

«Втручання у вибори, яке ставиться мені відповідно до пресрелізу Мінфіну США, насправді відбувається в Україні. Тому що той же ЦПК, якщо відкрити його сайт, – там написано, що фінансується він за рахунок коштів американського уряду і уряду Європейського Союзу. При цьому ЦПК запускає рекламні кампанії, спрямовані на дискредитацію партії «Слуга народу« та інших партій просто перед місцевими виборами. І хвалиться, що просто перед цими місцевими виборами охопив 6,5 млн виборців інформацією про те, які зашкварені депутати в тій чи іншій партії і яка взагалі партія сама по собі зашкварена. Тобто з чим ми стикаємося? Ми стикаємося з механізмом тиску на українську владу», – сказав Дубінський.

Ведуча Наталія Мосейчук запитала, чи пропонував президент Володимир Зеленський вийти Дубінському з фракції.

«Я відповів президенту «ні», – сказав Дубінський.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає російським агентом.

Під санкції потрапили народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель. Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній «Ера-Медіа», «Інформаційного агентства Онлі Н’юз», «Скептик» та сайту Nabuleaks.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

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Джерело: ТСН