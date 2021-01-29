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    У світі

    Novavax оголосила про готовність нової вакцини з ефективністю понад 89%

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    Novavax оголосила про готовність нової вакцини з ефективністю понад 89%

    NVX-CoV2373, кандидат на вакцину за підсумками третьої фази клінічних випробувань, проведених у Великобританії, показала ефективність 89,3%

    Ефективність вакцини, створеної американської біотехнологічної компанією Novavax, склала 89,3%. Препарат пройшов три фази клінічних випробувань.

    Про це заявлено на офіційному сайті її розробника.

    Уточнюється, що у випробуваннях взяли участь понад 15 тис. осіб у віці від 18 до 84 років, 27% з них були старше 65 років.

    «Novavax, біотехнологічна компанія, що розробляє вакцини наступного покоління від серйозних інфекційних хвороб, сьогодні оголосила, що NVX-CoV2373, кандидат на вакцину за підсумками третьої фази клінічних випробувань, проведених у Великобританії, показала ефективність 89,3%», – говориться в повідомленні компанії.

    У липні минулого року Novavax повідомила, що адміністрація США надала їй 1,6 млрд доларів на розробку вакцини від коронавіруса. Перша фаза клінічних випробувань даної вакцини на людях почалася в травні в Мельбурні в Австралії.

    Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що AstraZeneca на 60% скоротить поставки COVID-вакцини в ЄС у першому кварталі 2021 року. У відповідь на це в ЄС компанії пригрозили судом.

    Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні.

    Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

    Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.

    Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами.

    Нагадаємо, що наразі у Польщі вакцинували від Covid-19 вже понад мільйон людей.

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    Теги: ЄС здоров'я США вакцинація коронавірус
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