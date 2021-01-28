Поліція відкрила справу за фактом падіння чоловіків у шахту ліфта в недобудові

Один із потерпілих загинув, іншого з травмами шпиталізували в лікарню

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом падіння двох чоловіків у шахту ліфта в недобудованому будинку. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Подія трапилась у провулку Приватному у Святошинському районі. За вказаною адресою прибули наряди патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та лікарі.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 1990 та 1998 років народження, впали у шахту ліфта в недобудованому багатоповерховому будинку. Від отриманих травм один із них загинув, а іншого з численними ушкодженнями госпіталізували у медичний заклад.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У рамках розслідування будуть встановлені обставини та причини події.

Раніше Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва повідомив, що у середу, 27 січня, на двох будівельних майданчиках у Києві сталися падіння з висоти. Зокрема, ввечері у Святошинському районі столиці на будівництві два чоловіки впали у шахту ліфта орієнтовно з 7-8 поверху.

23-річний чоловік госпіталізований з переломом лівої стегнової кістки, закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки. 31-річний чоловік від завданих травм через падіння помер.