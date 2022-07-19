На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік

Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час паління

Згоріла покрівля будинку на площі 35 кв.м

На Вінниччині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Про це повідомляє «Типова Вінниця».

Пожежа сталася о 4-тій ранку в селищі Дашів Дашівської територіальної громади.

«Сьогодні, о 4-тій ранку гайсинським рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Володяній в селищі Дашів Дашівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

В результаті пожежі згоріла покрівля будинку на площі 35 кв.м.

Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час паління власника помешкання.

Нагадаємо,16 липня російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа.

Також у Сумській області 12 липня російські війська обстріляли чотири громади, згорів будинок цивільних, обійшлося без жертв.

Напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.