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    Новини

    На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік

    Ймовірна причина виникнення пожежі &mdash; необережність під час паління - На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік
    Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час паління
    фото: Типова Вінниця

    Згоріла покрівля будинку на площі 35 кв.м

    На Вінниччині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Про це повідомляє «Типова Вінниця».

    Пожежа сталася о 4-тій ранку в селищі Дашів Дашівської територіальної громади.

    «Сьогодні, о 4-тій ранку гайсинським рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Володяній в селищі Дашів Дашівської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

    В результаті пожежі згоріла покрівля будинку на площі 35 кв.м.

    Ймовірна причина виникнення пожежі — необережність під час паління власника помешкання.

    Нагадаємо,16 липня російські окупанти вдарили ракетами у промислове підприємство в Дніпрі. Внаслідок удару ворога на місці спалахнула сильна пожежа.

    Також у Сумській області 12 липня російські війська обстріляли чотири громади, згорів будинок цивільних, обійшлося без жертв.

    Напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Вінниччині під час пожежі загинув чоловік