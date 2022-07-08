У Франції вирують масштабні лісові пожежі

Зазначається, що кілька сіл під прямою загрозою.

Загоряння роздмухує сильний вітер

На південному сході Франції вирують масштабні лісові пожежі: горять понад 600 гектарів рослинності. Як зазначає France Bleu, триває пожежа в секторі Бордезак, на півночі Гарда.

Згідно з даними місцевої префектури, станом на вечір 7 липня було спалено понад 600 гектарів рослинності, проведено сотню евакуацій, у тому числі 70 людей у Бордезаку.

За словами пожежників, вогонь «вільно розповсюджувався серед густої рослинності» та внаслідок сильного вітру, який «дме з півдня на південний схід, але іноді змінює напрямок».

«Ця пожежа, на жаль, спалить багато гектарів рослинності, оскільки вона перебуває в надзвичайно несприятливому розвитку», – пояснив черговий офіцер пожежників Гарда.

Зазначається, що кілька сіл під прямою загрозою.

На боротьбу з вогнем вже мобілізовано 40 машин (додатково мають прибути ще 100), 180 пожежників (мають прибути ще 500), а також сім літаків Canadair і водний гелікоптер-бомбардувальник.

З п’ятниці, 8 липня, «220 інших пожежників прибудуть як підкріплення для забезпечення профілактичної системи в усьому департаменті», – деталізує префектура Гарда у своєму звіті про ситуацію.

«Гардські пожежники залишатимуться мобілізованими протягом ночі та наступних кількох днів і будуть вдячні населенню за утримання від виїзду на місця пожеж, щоб не перешкоджати діям екстрених служб та за дотримання елементарних правил обережності через ризик значних лісових пожеж», – йдеться у повідомленні.

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