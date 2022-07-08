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    Соціум

    У Франції вирують масштабні лісові пожежі

    Зазначається, що кілька сіл під прямою загрозою. - У Франції вирують масштабні лісові пожежі
    Зазначається, що кілька сіл під прямою загрозою.
    фото: AFP

    Загоряння роздмухує сильний вітер

    На південному сході Франції вирують масштабні лісові пожежі: горять понад 600 гектарів рослинності. Як зазначає France Bleu, триває пожежа в секторі Бордезак, на півночі Гарда.

    Згідно з даними місцевої префектури, станом на вечір 7 липня було спалено понад 600 гектарів рослинності, проведено сотню евакуацій, у тому числі 70 людей у Бордезаку.

    За словами пожежників, вогонь «вільно розповсюджувався серед густої рослинності» та внаслідок сильного вітру, який «дме з півдня на південний схід, але іноді змінює напрямок».

    «Ця пожежа, на жаль, спалить багато гектарів рослинності, оскільки вона перебуває в надзвичайно несприятливому розвитку», – пояснив черговий офіцер пожежників Гарда.

    Зазначається, що кілька сіл під прямою загрозою.

    На боротьбу з вогнем вже мобілізовано 40 машин (додатково мають прибути ще 100), 180 пожежників (мають прибути ще 500), а також сім літаків Canadair і водний гелікоптер-бомбардувальник.

    З п’ятниці, 8 липня, «220 інших пожежників прибудуть як підкріплення для забезпечення профілактичної системи в усьому департаменті», – деталізує префектура Гарда у своєму звіті про ситуацію.

    «Гардські пожежники залишатимуться мобілізованими протягом ночі та наступних кількох днів і будуть вдячні населенню за утримання від виїзду на місця пожеж, щоб не перешкоджати діям екстрених служб та за дотримання елементарних правил обережності через ризик значних лісових пожеж», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Франція Україна окупація #stoprussia
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    У Франції вирують масштабні лісові пожежі