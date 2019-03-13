Через повені у Мозамбіку загинуло щонайменше 66 осіб



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Влада ввела червоний режим тривоги через тривалі дощі

Повені в одній з найбідніших країн Африки вже знищили 5 756 будинків

У Мозамбіку на південному сході Африки внаслідок повеней за останні кілька днів загинули щонайменше 66 людей. Про це повідомляє AFP.

«Через повінь загинули 66 людей. Влада ввела червоний режим тривоги через тривалі дощі і наближення тропічного циклону Ідай», - заявили в уряді.

Повені в одній з найбідніших країн Африки вже знищили 5 756 будинків. Завдано шкоди 15 467 домогосподарствам і 141 325 людям, 111 осіб травмовано, знищено 18 лікарень і 938 шкільних класів, постраждали 9 763 учні. Також було знищено понад 168 тис. га сільськогосподарських культур.

У зв'язку з подіями, що відбулися, влада відкрила в провінціях Замбезія і Тете 16 центрів для термінового розміщення населення. Уряд також доручив евакуювати жителів прибережних районів, які можуть постраждати від циклону.

Раніше повідомлялося, що повені у Бразилії призвели до смертей та затоплення заводу Mercedes.