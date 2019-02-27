На Криті в прямому ефірі повінь зруйнувала стародавній міст (відео)
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Опори мосту розмило сильною повінню
Крит переніс удар відразу кількох природних катаклізмів – сильних вітрів, снігу і дощів
Повінь у Греції зруйнувала старий міст, який стояв на острові Крит 111 років. Міст обвалився у прямому ефірі місцевого телебачення.
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Опори розмило сильною повінню. Крит переніс удар відразу кількох природних катаклізмів – сильних вітрів, снігу і дощів, які вирують останні кілька днів. Все це стало причиною ґрунтових зсувів, обривів ліній електропередач, падіння дерев.
Джерело: Радіо Свобода