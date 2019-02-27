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    На Криті в прямому ефірі повінь зруйнувала стародавній міст (відео)

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    Опори мосту розмило сильною повінню - На Криті в прямому ефірі повінь зруйнувала стародавній міст (відео)
    Опори мосту розмило сильною повінню

    Крит переніс удар відразу кількох природних катаклізмів – сильних вітрів, снігу і дощів

    Повінь у Греції зруйнувала старий міст, який стояв на острові Крит 111 років. Міст обвалився у прямому ефірі місцевого телебачення.

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    Опори розмило сильною повінню. Крит переніс удар відразу кількох природних катаклізмів – сильних вітрів, снігу і дощів, які вирують останні кілька днів. Все це стало причиною ґрунтових зсувів, обривів ліній електропередач, падіння дерев.

    Джерело: Радіо Свобода

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