Повінь в Афганістані: кількість загиблих зросла до 59 людей
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Від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій
У результаті повені в Афганістані кількість загиблих зросла до 59 людей. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву Національного агентства з боротьби зі стихійним лихом країни.
«Кількість загиблих від повеней в Афганістані, що були спричинені сильними снігопадами й зливами, зросла до 59 людей», - йдеться у повідомленні.
За даними агентства, близько 150 людей постраждали в результаті стихійного лиха.
У відомстві також додали, що від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій.
Зазначається, що вже понад 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів.
Ймовірно кількість загиблих буде зростати, адже доступ до віддалених районів залишається обмеженим.
Як повідомлялося, 2 березня у Кандагарі і ще шести районах в південному Афганістані були сильні дощі, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.