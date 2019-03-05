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    У світі

    Повінь в Афганістані: кількість загиблих зросла до 59 людей

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    Понад 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів - Повінь в Афганістані: кількість загиблих зросла до 59 людей
    Понад 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів

    Від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій

    У результаті повені в Афганістані кількість загиблих зросла до 59 людей. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву Національного агентства з боротьби зі стихійним лихом країни.

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    «Кількість загиблих від повеней в Афганістані, що були спричинені сильними снігопадами й зливами, зросла до 59 людей», - йдеться у повідомленні.

    За даними агентства, близько 150 людей постраждали в результаті стихійного лиха.

    У відомстві також додали, що від повені постраждали 24 з 34 афганських провінцій.

    Зазначається, що вже понад 14 тисяч людей були евакуйовані з постраждалих районів.

    Ймовірно кількість загиблих буде зростати, адже доступ до віддалених районів залишається обмеженим.

    Як повідомлялося, 2 березня у Кандагарі і ще шести районах в південному Афганістані були сильні дощі, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.

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