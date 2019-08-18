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    У світі

    Через пожежі на Канарах евакуювали майже 2 тисячі осіб

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    Через пожежі на Канарах евакуювали майже 2 тисячі осіб
    Фото: twitter.com/Cahora

    До гасіння пожежі рятувальні служби залучають вертольоти

    Близько 2 тисяч осіб евакуювали рятувальники внаслідок лісових пожеж, які охопили іспанський острів Гран-Канарія.

    Про це у Twitter повідомляє Canarias Ahora.

    «Вогонь у Вальєсеко (один з муніципалітетів – ред.) вже охоплює від 400 до 500 га та змушує евакуюватися 2000 людей», – йдеться в дописі.

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    До гасіння пожежі рятувальні служби залучають вертольоти.

    Як повідомлялося, МЗС України рекомендувало громадянам нашої держави тимчасово утриматися від відвідування гірських та лісових зон на Канарських островах через пожежі.

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