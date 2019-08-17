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    Пожежа в одеському готелі: в лікарнях залишаються вісім постраждалих

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    <p>Пожеж в готелі &laquo;Токіо Стар&raquo; сталася в ніч на 17 серпня</p> - Пожежа в одеському готелі: в лікарнях залишаються вісім постраждалих

    Пожеж в готелі «Токіо Стар» сталася в ніч на 17 серпня

    Двоє іноземців відмовилися від госпіталізації

    В одеській мерії розповіли про стан постраждалих в результаті масштабної пожежі в готелі «Токіо Стар».

    Так, з 10 постраждалих один відмовився від госпіталізації - це громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження. Ще один іноземець - громадянин Сьєрра-Леоне - також виявив бажання їхати додому, його стан лікарі оцінюють як задовільний.

    Таким чином, на лікарняних ліжках залишаються вісім осіб, які отримали опіки.

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    За даними поліції, серед госпіталізованих:

    • одеситка Вікторія Козлова, 1994 року народження, стан стабільно важкий;
    • Сергій Васильєв із Великомихайлівського району, 1999 року народження, військовослужбовець, стан стабільний важкий;
    • сумчанин Микола Довгий, 1981 року народження, стан важкий;
    • Олена Хомич з Херсонської області, 1996 року народження;
    • Катерина Руських з Великомихайлівського району, 2009 року народження, 12% опіків, отруєння продуктами горіння, стан важкий;
    • Павло Узевський, 41 рік, з Маріуполя Донецької області, стан важкий;
    • Володимир Тепура, 22 роки, з Біляївського району, опіки 1-2 ступеня, опіки очей, 40% опіків дихальних шляхів.

    У мерії також повідомили, що стан постраждалих покращується.

    Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

    Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

    Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

    Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

    Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

    За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

    Джерело: Думская

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