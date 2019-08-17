Пожежа в одеському готелі: в лікарнях залишаються вісім постраждалих



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Пожеж в готелі «Токіо Стар» сталася в ніч на 17 серпня

Двоє іноземців відмовилися від госпіталізації

В одеській мерії розповіли про стан постраждалих в результаті масштабної пожежі в готелі «Токіо Стар».

Так, з 10 постраждалих один відмовився від госпіталізації - це громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження. Ще один іноземець - громадянин Сьєрра-Леоне - також виявив бажання їхати додому, його стан лікарі оцінюють як задовільний.

Таким чином, на лікарняних ліжках залишаються вісім осіб, які отримали опіки.

За даними поліції, серед госпіталізованих:

одеситка Вікторія Козлова, 1994 року народження, стан стабільно важкий;

Сергій Васильєв із Великомихайлівського району, 1999 року народження, військовослужбовець, стан стабільний важкий;

сумчанин Микола Довгий, 1981 року народження, стан важкий;

Олена Хомич з Херсонської області, 1996 року народження;

Катерина Руських з Великомихайлівського району, 2009 року народження, 12% опіків, отруєння продуктами горіння, стан важкий;

Павло Узевський, 41 рік, з Маріуполя Донецької області, стан важкий;

Володимир Тепура, 22 роки, з Біляївського району, опіки 1-2 ступеня, опіки очей, 40% опіків дихальних шляхів.

У мерії також повідомили, що стан постраждалих покращується.

Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі «Токіо Стар» та загибелі людей.

За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

Джерело: Думская